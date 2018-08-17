Samanyolu Haber /Gündem / CHP kendi derdine düşmüş... İnce ile Genel Merkez karşı karşıya /17 Ağustos 2018 08:30

CHP kendi derdine düşmüş... İnce ile Genel Merkez karşı karşıya

CHP'nin cumhurbaşkanı aday Muharrem İnce genel merkezin disiplin sürecine ilişkin açıklama yaptı.

SHABER3.COM

CHP 'nin cumhurbaşkanı aday Muharrem İnce Genel Merkez'in disiplin sürecine ilişkin açıklama yaptı. 

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Olağanüstü Kurultay için imza verenleri  disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza Olağanüstü Kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disipline kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin. Cumhurbaşkanı Adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü Kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz." dedi. 


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