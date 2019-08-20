CHP kayyım protestolarına katılmayacak

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP MYK toplantısında, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması değerlendirildi.







Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda söz alan MYK üyeleri, belediye başkanlarının görevden alınmasını “Demokrasiye darbedir. Partimiz de bu şekilde görüş dile getirmeli” şeklinde değerlendirildiği öğrenildi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise “Bu karar hukuki değil, siyasidir. Artık demokrasiden uzaklaşmış durumdayız” değerlendirmesini yaptığı aktarıldı. Ankara’da bulunan Diyarbakır ve Van il başkanlarıyla yapılan görüşmede durum değerlendirmesi yapıldığı ve CHP’nin söz konusu illerde ne gibi adımlar atacağı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.





PROTESTOLARA KATILMAMA KARARI





Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre CHP’nin görevden almaların yaşandığı illerde yapılacak herhangi bir protestoya katılmayacağı iddia edilirken, görevden alma kararlarının yapılacak açıklamalarda eleştirilmeye devam edileceği ifade edildi.