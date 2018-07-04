Samanyolu Haber /Politika / CHP karışık... Şimdi de İnce'den Kılıçdaroğlu'na cevap /04 Temmuz 2018 11:11

CHP karışık... Şimdi de İnce'den Kılıçdaroğlu'na cevap

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi nezaketsizlik' sözlerine yanıt verdi: "Benim gizli ajandam yok." Yeniden cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen İnce, "9 Eylül'de yeni bir kampanya başlatacağız" dedi.

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Erzurum'da parti teşkilatına ziyarette bulunan CHP'li İnce, dün Kılıçdaroğlu'yla ilgili yaptığı açıklamaların ardından ilk kez konuştu. İnce, "Ben genel başkanla bir görüşme yaptım ve kendisine bir teklifte bulundum. Onu da basınla paylaştım. Herkesin bilmesini istedim, gizlim saklım yok, gizli ajandam yok" dedi.

İnce şöyle dedi:
''(CHP kurultaya karışacak mı?) Hayır olur mu, CHP karışmadı. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan'la bir ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle yemek yedik. Ben Sayın Genel Başkan'a bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım. Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Sayın Genel Başkan'a yaptığım teklifi de milletle paylaştım. Karışma falan yok.''
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