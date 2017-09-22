Samanyolu Haber /Gündem / CHP: Irak'a yeni tezkereyi destekleyebiliriz /22 Eylül 2017 12:23

CHP: Irak'a yeni tezkereyi destekleyebiliriz

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Meclis'teki olağanüstü Kuzey Irak toplantısına dair "Tezkere TSK'nın elini güçlendirecekse destekleriz" dedi.

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Acil olarak toplantıya çağırılan TBMM'de görüşülecek olan 'sınır ötesi tezkeresi' için CHP'den destek geldi

Geçmişte de Irak ve Suriye'de sınır ötesi operasyonları içeren tezkerelere destek verdiklerini hatırlatan Altay, sadece bir tezkereyi desteklemediklerini, onda da Suriye'de (Devlet Başkanı Beşar) Esad yönetimine yönelik ifadelerin yer aldığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili, yarın TBMM gündemine gelmesi beklenen tezkerenin metinin ise henüz ortada olmadığını ve görmeden yorum yapılamayacağını belirterek, "Ancak terörle mücadelede TSK'nın elini güçlendirecekse destekleriz" ifadesini kullandı.

Meclis'teki olağanüstü toplantı Kuzey Irak tezkeresi ve referandum gündemiyle gerçekleşecek. Toplantıda hükümete sınır ötesi askeri harekat yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılması planlanıyor.
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