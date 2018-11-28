CHP ile İYİ Parti arasındaki kriz 3 şehirde tıkandı

CHP ile İYİ Parti arasındaki yerel seçim görüşmelerinde Ankara, Mersin ve Antalya büyükşehir belediyeleri nedeniyle tıkanıklık yaşandığı ileri sürüldü.





Sertaç Eş'in Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlere yönelik iş birliği yapılması amacıyla gerçekleştirilen temaslarda Ankara, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri nedeniyle tıkanıklık yaşandığı öğrenildi.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etmesinin ardından iki parti arasında başlayan görüşmeler yaklaşık 2 haftadır devam ediyor.





Görüşmelerin iki haftadır devam etmesine karşın herhangi bir sonuç alınamamasının başında üç büyükşehir belediyesi üzerinde yaşanan anlaşmazlığın geldiği öğrenildi. İYİ Parti'nin Ankara, Antalya ve Mersin'de iş birliği yapılarak CHP'nin aday çıkarmamasını talep ettiği, CHP'nin ise söz konusu üç büyükşehir belediyesini ancak CHP'li bir adayın yarışması durumunda kazanılabileceği görüşünde olduğu öğrenildi.





İYİ Parti'nin özellikle Ankara'da ısrarcı olduğu, ancak CHP'nin de İYİ Parti adayının Ankara'yı kazanamayacağı görüşünde olduğu ifade ediliyor. CHP'nin İYİ Parti'ye Manisa, Konya, Kayseri, Kocaeli, Denizli ve Isparta'da iş birliği önerdiği kaydediliyor.





Bu hafta içinde CHP ile İYİ Parti arasında bir ya da iki görüşmenin gerçekleştirileceği belirtiliyor. İki parti arasındaki anlaşmazlığın aşılamaması durumunda CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlerde herhangi bir işbirliğinin olmayacağı, görüşmelerin sonlandırılacağı ifade ediliyor.





CHP'nin önceki gün gerçekleşen MYK toplantısında da İYİ Parti'yle yürütülen görüşmelere yönelik eleştiriler dile getirildiği öğrenildi. Bazı CHP yöneticilerinin, yerel seçimlere işbirliğiyle değil her partinin kendi adayıyla girmesinin daha iyi olacağı görüşünü savunduğu belirtildi.