Samanyolu Haber /Gündem / 'CHP ile İYİ Parti, 14 büyükşehirde iş birliği yapabilir' /15 Kasım 2018 09:44

'CHP ile İYİ Parti, 14 büyükşehirde iş birliği yapabilir'

CHP ile İYİ Parti arasında yapılan görüşmede 14 büyükşehirde iş birliği yapılması için çalışmalar yürütülmesi kararı çıktı

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın 14 büyükşehirde iş birliği yapılması için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Muharrem Sarıkaya, "14 ilde ittifak" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP ile İYİ Parti arasında yapılan görüşmeye değindi. "Tarafların adına 'iş birliği' dedikleri ittifak, Türkiye'nin bütününü kapsamayacak, bazı büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle sınırlı olacak" ifadesini kullanan Sarıkaya, "Eğer uzlaşı sağlanabiliyorsa, iki partinin uhdesinde olmayan ama bir araya gelinmesi halinde alınabilecek iller de kapsama alınacak" diye yazdı.


"İki partinin dün yapılan toplantılarından yansıdığına göre bundan böyle süreç liderler tarafından belirlenen iki kurmay tarafından sürdürülecek. Bunlar, geçen seçimde de aynı yönde çalışan, dünkü görüşmede de hazır bulunan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın. İYİ Parti'den yansıyan bilgiye göre Tezcan ve Aydın ilk aşamada 14 büyükşehir üzerinde çalışacak" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:
— Bunlar; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Manisa, Bursa, Denizli, Eskişehir, Ordu, Samsun, Muğla, Aydın… Bu illerden Aydın, İzmir, Eskişehir'de mevcut büyükşehir belediyeleri CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor. Bunlara ilave CHP, Balıkesir Büyükşehir adayı olarak milletvekili Ahmet Akın'ı aday olarak açıkladı. Bu durumda geriye 10 il kalıyor; bunlar üzerinde büyükşehir pazarlığının geçmesi bekleniyor.

— İYİ Parti kurmaylarından biri ilginç bir yaklaşım sergiledi, bazı illerde uzlaşının kolay sağlanabileceğine vurgu yaptı. "Mesela…" deyip ekledi: "CHP liderliğinin Ankara'da Mansur Yavaş'ın kendilerinden aday olması talebine karşılık, biz de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için daha önce de aynı görevi yapmış, milletvekilimiz Hasan Subaşı'nın adaylığını talep edebiliriz.
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