CHP İlçe Başkanlığına pompalı tüfekle saldırı!

CHP Balıkesir Karesi ilçesi CHP ilçe başkanlığına sabaha karşı pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Üç el ateş eden saldırganlar kayıplara karıştı. Saldırıda ilçe merkezinin camları ve bayrak isabet aldı.Ölen ya da yaralanan olmadı.





AKP il binasına 100, Valilik binasına 400 metre, karakola da 150 metre mesafede bulunan Doğan İşhanı'ndaki CHP Karesi ilçe Merkezine sabaha karşı pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. 3 el ateş eden saldırganlar kayıplara karıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları ve asılı bulunan bayrak isabet aldı.





Saldırı sonrası ilçe binasındave çevredeki güvenlik kameraları inceleme altına alındı. saldırı sonrası cumhuriyet.com.tr'ye açıklama yapan CHP Karesi ilçe Başkanı Dilek Yalçın, saldırının gerçekleştiği sırada Kurultay için Ankara'da bulunduğunu, daha önce herhangi bir tehdit almadıklarını ancak bu olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.