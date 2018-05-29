Samanyolu Haber /Gündem / CHP İkinci tura kim kalırsa Erdoğan'a karşı destekleyecek /29 Mayıs 2018 10:14

CHP İkinci tura kim kalırsa Erdoğan'a karşı destekleyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kim kalırsa destekleyeceklerini söyledi.

SHABER3.COM

NTV yayınına katılan Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in sıklıkla sarf ettiği, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi istediği çünkü kendisi kalması halinde kaybedeceğini bildiği’ne yönelik iddiası soruldu.



Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi: “Bu tür görüşler olabilir ama sonuçta kimin ikinci tura kalacağına halk karar verecek. Eğer biz millet için demokrasi için bir araya geldiysek, Türkiye’nin uluslararası alanda hırpalanan görüntüsünü biraz değiştirebilirsek demokrasisi gelişmiş bir Türkiye’yi bütün dünyaya anlatabilirsek bence asıl amacına ulaşmış olacağız.”

“Kim kaldıysa ikinci tursa sayın Erdoğan’ın karşısına siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekleyeceğiz onu diyorsunuz yani” diye sorulan CHP lideri “Elbette” yanıtını verdi.

HDP’nin barajı aşması ve parlamentoda olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yüzde 1 oy alsa dahi bir partinin en azından genel başkanının parlamentoda olmasını isteriz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP İkinci tura kim kalırsa Erdoğan'a karşı destekleyecek Sonraki Haber >>

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:23:11