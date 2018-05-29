CHP İkinci tura kim kalırsa Erdoğan'a karşı destekleyecek

Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi: “Bu tür görüşler olabilir ama sonuçta kimin ikinci tura kalacağına halk karar verecek. Eğer biz millet için demokrasi için bir araya geldiysek, Türkiye’nin uluslararası alanda hırpalanan görüntüsünü biraz değiştirebilirsek demokrasisi gelişmiş bir Türkiye’yi bütün dünyaya anlatabilirsek bence asıl amacına ulaşmış olacağız.”





“Kim kaldıysa ikinci tursa sayın Erdoğan’ın karşısına siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekleyeceğiz onu diyorsunuz yani” diye sorulan CHP lideri “Elbette” yanıtını verdi.





HDP’nin barajı aşması ve parlamentoda olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yüzde 1 oy alsa dahi bir partinin en azından genel başkanının parlamentoda olmasını isteriz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak” dedi.

