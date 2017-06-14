CHP Eylem yapacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:





"Adaleti mum ile aradığımız günlerdeyiz. Bugün ortaya çıkan tablo, 20 Temmuz darbesinin ortaya çıkardığı tablodur. Asıl suçluların yargılanmadığı masum insanların yargılanıp hapis edildiği süreci yaşıyoruz. Yasa dışı yollardan eğer dışarıya silah götürüyorsa birileri o kişilerin yargılanması lazım. Ama gün gelecek o kişiler yargılanacaklar. Sayın Enis Berberoğlu hepimizin bildiği tanıdığı yıllarını medya ve medya özgürlüğü için harcayan bir isim.





BU KARARI VERENELER BU KARARIN ALTINDA KALACAKLAR





Şimdi hiçbir veri ve delil olmaksızın 25 yıla mahkum ediliyor. Hangi anlayış, hukuk ile? Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaklar.





Yıllarımızı demokrasi, adalet için harcadık. Adalet, demokrasi, düşünce özgürlüğü istiyoruz bu ülkede. 20 Temmuz darbesini yapanlar adaleti, demokrasiyi yok ettiler. Hakim hakim olmaktan çıktı. Gözünü dilmiş saraya nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim diye.





Bunların hiç birisi hakim değil yargı dağıtmıyor. Sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar.





İlk kez Türkiye bu kadar ağır bir tablo ile karşı karşıya. Yarın saat 11’de Güven Park’ta olacağım. Yarın saat 11’de Güven Park’ta olacağım. Elimde sadece bir afiş olacak. Adalet yazacak üzerinde. Adalet.





Dünyanın en soylu kavramıdır adalet. Adaletin olmadığı bir ülke, devlet, halk mı olur? Devletin temeline dinamit koyuyorlar. Devletin, adaletin temeline dinamit koyuyorlar. Yarın saat 11’de Güven Park’ta olacağım ve yürüyüşümüzü başlatacağız. Demokrasi, adalet bu ülkeye gelinceye kadar."





CHP İSTANBUL İL BAŞKANI: HER GÜN NÖBET TUTACAĞIZ





CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "Yarından itibaren bütün örgütümüzü İstanbul Maçka Parkı’nda nöbete davet ediyoruz. Enis Berberoğlu serbest bırakılana kadar bu nöbetimiz, bu mücadelemiz Maçka Parkı’nda devam edecek." dedi.





Canpolat, "Sırayla 39 ilçemiz; gençlik kollarımz, kadın kollarımız her gün Maltepe Cezaevi Önünde nöbet tutacaklardır." dedi.