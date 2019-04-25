CHP’den İçişleri Bakanı Soylu’ya suç duyurusu

CHP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yarın Ankara Adliyesi’nde saat 11.00’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrike ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütün valilere "CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin" talimatı verdiğini ifade etmişti. Soylu açıklamasını doğrularken "Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" demişti.





LİNÇ GİRİŞİMİ SONRASI KILIÇDAROĞLU’NU SUÇLAMIŞTI





Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’daki linç girişimi sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu suçlamıştı. Kılıçdaroğlu cenazeye gelecekse bunu güvenlik kuvvetleriyle paylaşmalıydı diyen Soylu, "CHP'nin HDP ile teması ve HDP'nin PKK ile kendisini ayırmayan politikası ortadadır. PKK tarafından şehit edilen, acının ve duygunun oluştuğu bir cenazeye Kılıçdaroğlu'nun gelişi haber verilmeliydi." demişti.