Samanyolu Haber /Gündem / CHP’den İçişleri Bakanı Soylu’ya suç duyurusu /25 Nisan 2019 20:17

CHP’den İçişleri Bakanı Soylu’ya suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yarın Ankara Adliyesi’nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrike ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak.

SHABER3.COM

CHP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yarın Ankara Adliyesi’nde saat 11.00’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrike ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütün valilere "CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin" talimatı verdiğini ifade etmişti. Soylu açıklamasını doğrularken "Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" demişti.

LİNÇ GİRİŞİMİ SONRASI KILIÇDAROĞLU’NU SUÇLAMIŞTI

Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’daki linç girişimi sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu suçlamıştı. Kılıçdaroğlu cenazeye gelecekse bunu güvenlik kuvvetleriyle paylaşmalıydı diyen Soylu, "CHP'nin HDP ile teması ve HDP'nin PKK ile kendisini ayırmayan politikası ortadadır. PKK tarafından şehit edilen, acının ve duygunun oluştuğu bir cenazeye Kılıçdaroğlu'nun gelişi haber verilmeliydi." demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP’den İçişleri Bakanı Soylu’ya suç duyurusu Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:19:35