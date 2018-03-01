CHP’den cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak hamlesi









CHP, AKP ile MHP’nin Cumhur İttifakı’na karşı tek bir aday göstermek için Halkların Demokratik Partisi (HDP), İyi Parti ve Saadet Partisi’ne teklif götürecek. İsmi geçen partilerin liderlerinin biraraya geleceği toplantıda ortak adayın kim olacağına karar verileceği belirtiliyor.





SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN HEYET KURULDU





CHP’nin dünkü Merkez Yönetim Kurulu’nda seçim güvenliği için 4 kişilik bir komisyon kurulmasına karar verildi.





Genel Başkan Yardımcıları Bülent Teacan, Muharrem Erkek, Lale Karabıyık, Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun görev aldığı heyet siyasi partilerle görüşmelerin ardından teklifin sahibi AKP ile MHP ile de görüşme talebinde bulunacak.