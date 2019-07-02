CHP’den 23 Haziran yorumu: Halk kredi verdi, başarılı olmak zorundayız

Cumhuriyet Halk Partisi, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçim sonuçlarının analizini ve seçimlerdeki başarının "sürdürülebilir" olması için atılması gereken adımları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında, milletvekillerinin de katılımıyla yapılan genişletilmiş Parti Meclisi (PM) toplantısında masaya yatırdı.

Partide "89 sendromu" olarak adlandırılan, SHP'nin büyük başarı sağladığı 1989 yerel seçimleri sonrasında yapılan hataların yapılmaması için izlenecek yol haritasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, 49 milletvekili ve PM üyesi sahadan izlenimlerini aktarırken, başta AKP olmak üzere diğer partilerden gelen oyların CHP'de kalıcı hale gelmesi için hangi adımların atılması gerektiği tartışıldı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da gelen emanet oyların farkında olduklarını, 89'daki hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurgularken, belediyelerin "kayırmacılık, israf, atamalarda liyakat" ilkelerine uyması için genel merkez tarafından yerel yönetimleri izleme birimi oluşturulması kararlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre CHP PM'de ele alınan konular ve yapılan değerlendirmeler şöyle:

Oylar nederen geldi?

Toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ve Onursal Adıgüzel'in hazırladığı, 23 Haziran'ın oy analizine ilişkin sunum yapıldı. Adıgüzel'in yaptığı sunumda Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında 31 Mart'ta 13 bin dolayındaki oy farkının, 23 Haziran'da 806 bine çıkmasında hangi etkenlerin rol oynadığı anlatıldı.





Küskün ve umutsuz seçmen farkı artırdı CHP analizlerine göre oy farkında, AKP'nin "küskün", CHP'nin ise "umutsuz" seçmeninin İmamoğlu lehine sandığa gitmesi etkili oldu. Rapora göre, İmamoğlu'nun uğradığı mağduriyet, kendi partisinin yanısıra, AKP dışındaki partililerin sandığa gitme oranını ve oy verme davranışını İmamoğlu lehine etkiledi.

AKP'nin önce "beka" ile başlayan, 23 Haziran'a giderken ise Abdullah Öcalan'ın mektubu, kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması ile tam tersine evrilen seçim kampanyası da, özellikle AKP'nin ekonomik politikalarından zarar gören "küskün" AKP seçmeni ile tepkili MHP seçmeninin İmamoğlu'nu tercih etmesine neden oldu.

CHP'nin yüksek oy aldığı ilçelerde, "seçimi bize vermezler, oylar çalınır, oy kullanmanın anlamı kalmadı" gerekçesiyle sandığa gitmeyen CHP seçmeni, bu kez "motivasyonu en yüksek seçmen" oldu. Bu nedenle de CHP, yenilenen seçimde partinin "kalesi" olarak nitelendirilen ilçelerden Kadıköy'de oy farkını 31 Mart'a göre 208 bin, Bakırköy, Maltepe, Beşiktaş'ta 80, Şişli'de 80 binin üzerinde, diğer ilçelerde de 50 binin üzerinde artırdı.







