Samanyolu Haber /Gündem / CHP de TRT'deki konuşma hakkından vazgeçti /14 Haziran 2018 13:21

CHP de TRT'deki konuşma hakkından vazgeçti

TRT’ye yönelik boykot büyüyor. Muharrem İnce ve Meral Akşener’in ardından CHP de TRT’deki konuşma hakkını kullanmama kararı aldı.

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CHP tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, TRT’nin taraflı yayın yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“TRT’nin kendisine bağlı radyo ve televizyonlarının tümünde şu ana dek sürekli taraflı yayın yapması, objektif yayın ilkelerine uymaması, normal yayın akışında seçime giren siyasi partiler ve adaylara eşit davranmaması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi, kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından YSK’ya ve TRT’ye bildirdi.”

Tezcan, 11 Haziran 2018 tarihinde çekimleri yapılan ve 17 Haziran 2018 tarihinde yayımlanması planlanan açıklamaların TRT’de yayımlanmasından vazgeçtiklerini dile getirdi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT’de konuşma yapmayı reddetmişti.
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