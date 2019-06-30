Samanyolu Haber /Gündem / CHP’de 11 yıl sonra bir ilk! /30 Haziran 2019 18:44

CHP’de 11 yıl sonra bir ilk!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en son 2008 yılında Deniz Baykal döneminde yenilenen parti programının güncellenmesi için talimat verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; parlamenter sistemin son bulduğu başkanlık sistemi nedeniyle pek çok bölümün tekrar ele alınması gereken parti programının güncellenmesi için talimat verdi.

En son 2008 yılında “Çağdaş Türkiye İçin Değişim Programı” başlığıyla kabul edilen programın CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in koordinasyonunda “21. yüzyıl Türkiyesi'ne uygun” ve Cumhuriyetçi bir program” hedefiyle yeniden ele alınacağı belirtildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, programda tek adam rejiminden çıkışın formülü ve yeni rejimin neden olduğu sorunlara ilişkin çözümlerin sıralanacağı ifade edildi.

CHP'de 16 Nisan 2017 referandumunda kabul edilen ve 24 Haziran 2018 seçimiyle uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle güncelliğini yitiren ve tekrar ele alınması gereken parti programının güncellenmesine yönelik hazırlıklar başladı.

Edinilen bilgiye göre Şubat 2020'de gerçekleşmesi gereken olağan kurultayda parti programının yenilenmesin için CHP lideri Kılıçdaroğlu kurmaylarına talimat verdi.

Açıkel koordine edecek

Bu kapsamda CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in koordinasyonunda programın yenilenmesine yönelik çalışmalara başlandı. Dünyanın dört bir yanındaki tüm merkez sol ve sosyalist partilerin programları incelenerek, çağdaş programlar hakkında raporlar hazırlanacak.

Oluşturulan raporlar akademisyenlerden oluşan bir kurul tarafından da değerlendirilecek. Yenilenecek parti programında “21. yüzyıl Türkiyesi'nin her türlü ihtiyacına yanıt verebilen” ve “Cumhuriyetçi bir program” olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Yeni programda tek adam rejiminin yarattığı bütün sorun alanlarının somut bir şekilde belirlenerek her bir çözüm alanına yönelik çözüm önerilerinin sıralanması hedeflenecek.

Baykal yenilemişti

Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasının ardından parti programında bugüne kadar hiçbir değişiklik yapılmamıştı.

Parti programı en son; 32. Olağan Kurultay'da Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı'na tekrar seçilmesinin ardından 21 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilen 14. Olağanüstü Kurultay'da yenilenmişti.

2008'de kabul edilen parti programı “Çağdaş Türkiye İçin Değişim” adını taşırken; toplam 6 bölüm ve 349 sayfadan oluşmuştu.
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