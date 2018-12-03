CHP: Banknot matbaasını da içine alan yeni bir soygun operasyonu planlıyorlar

Açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendi alacağına böyle bir zam yapan devlet, emekçinin asgari ücretine ne kadar zam yapacak. Bekleyecek göreceğiz" ifadelerinde bulundu. TBMM'ye asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkaracak kanun teklifini sunduklarını belirten Öztrak, teklifte asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin düzenlemenin de olduğunu belirtti.







"Yeni bir hortum operasyonuna hazırlanıyorlar" diyen Öztrak sözlerine şöyle devam etti:





"Ucu TCMB Banknot Matbaası'na uzanabilcek bir hortum operasyonunu başlatmaya hazırlanıyorlar. Üç kamu bankası ve bir özel banka, ellerinde konut kredilerinden oluşan havuzu teminat göstererek ipoteğe dayalı kağıtlar ihraç edeceklermiş. Bankaların çıkardığı bu kağıtlar kalkınma ve yatırım bankası tarafından ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetlerle değiş tokuş edilecek böylece sorunlu krediler devlet eliyle sıfır riskli kamu kağıdı haline gelecekmiş. Düşük faiz nedeniyle ortaya çıkan zararlar bu yöntemle kapatılacakmış."



