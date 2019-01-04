Samanyolu Haber /Politika / CHP Balıkesir adayını geri çekti /04 Ocak 2019 18:43

CHP Balıkesir adayını geri çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Balıkesir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın’ın adaylığını geri çekti.

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Kararla ilgili açıklama yapan Akın, "Adaylık benim şahsi meselem olamaz. Meselemiz memleket meselesidir" dedi.

Parti meclisinin kararıyla adaylığının geri çekildiğini belirten Akın bir basın açıklaması yayımladı.

Akın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Parti meclisimizin aldığı karar ile açıklanan adaylığım resmi olarak devam ettiği için bugüne kadar açıklama yapmadım. Bugün, yine parti meclisimizin kararıyla adaylığım geri çekildi. Milletimiz için hayırlı olsun. Benden fedakarlık yapmam isteniyorsa, ülkem için, milletim için, vatanım için gözümü kırpmadan fedakarlık yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adaylık benim şahsi meselem olamaz. Meselemiz memleket meselesidir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığım açıklandığı günden bu yana, parti örgütümüzün her kademesindeki mücadele arkadaşlarım başta olmak üzere, bana kucak açan, sahip çıkan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum.”
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