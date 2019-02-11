Samanyolu Haber /Gündem / CHP, Adıyaman’da Saadet Partisi’nin adayını destekleyecek /11 Şubat 2019 23:30

CHP, Adıyaman’da Saadet Partisi’nin adayını destekleyecek

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Adıyaman il merkezi, Kahta, Gerger, Çelikhan, Samsat, Sincik ilçelerinde Saadet Partisi’nin adayını destekleyeceklerini açıkladı.

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CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, partisinin il, ilçe ve beldelerinde ki adaylar ve hangi partiyle iş birliği yapacakları konusunda açıklamada bulundu.

Deniz Çakmak'ın açıklaması şu şekilde:

“Besni, Gölbaşı, Tut ilçelerimiz ile bazı beldelerimizde belediye başkan adaylarımızı parti meclisimizin almış olduğu karar doğrultusunda kamuoyuna açıklamıştık. İlçe ve beldelerimizdeki adaylarımız açıklandıkları günden bu yana seçim çevrelerinde yoğun bir çalışma temposu içerisinde faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedirler. Bugüne kadar açıkladığımız adaylarımız halk tarafından büyük bir ilgi ve teveccüh ile karşılanmışlardır.

Genel merkezimizin ve örgütlerimizin ortak kararı, tabanımızın ve Adıyaman kamuoyunun genel görüşleri doğrultusunda parti meclisimizce bugüne kadar aday açıklamadığımız Adıyaman merkez ilçe başta olmak üzere, belediye başkanlığına aday göstermeyeceğimiz tüm yerlerde il genel meclisi üyeliklerinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimlere adaylarımızla katılacağız.

BESNİ'DE İYİ PARTİ, ADIYAMAN'DA SAADET PARTİSİ

Belediye başkanlığı seçimlerinde parti meclisimizce bugüne kadar aday açıklanmayan Besni ilçesi Suvarlı Beldesinde İyi Parti, Kahta, Gerger, Çelikhan, Samsat, Sincik ilçelerimiz ile bu ilçelerin bazı beldelerinde ve Adıyaman merkez ilçede Saadet Partisi ile güç birliği yaparak 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılacağız”

Çakmak, hedeflerinin herkesin kimliğine, inancına eşit davranan hoşgörülü ve saygılı, hesap veren, şeffaf yönetilen, yoksulluğu ve işsizliği yenen, üreten ve istihdam yaratan, yenilikçi, sosyal adaleti sağlayan, doğa dostu, kültür ve sanatı geliştiren, mutlu kentler ve belediyeler inşa etmek olacağını söyledi.
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