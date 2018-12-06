Samanyolu Haber /Gündem / CHP 11 adayı daha açıkladı /06 Aralık 2018 15:09

CHP 11 adayı daha açıkladı

Açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz yaptı.

SHABER3.COM

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplandı.

CHP MYK’den geçen liste Parti Meclisi’nin onayına sunuldu. CHP PM’de yapılan oylamaya göre Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Edirne, Hatay ve Eskişehir'de mevcut başkanlar aday gösterildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklandığı adaylar şunlar: 

Edirne: Recep Gürkan

Hatay: Lütfi Savaş

Sinop: Barış Ayhan

Çanakkale: Gökhan Ülger

Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen

Karaman: Emin Ege

Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

Mardin: Süleyman Sarı

Muğla: Osman Gürün

Konya-Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil

Dersim: Yusuf Kenan Aydın
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