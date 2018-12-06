CHP 11 adayı daha açıkladı

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplandı.
CHP MYK’den geçen liste Parti Meclisi’nin onayına sunuldu. CHP PM’de yapılan oylamaya göre Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Edirne, Hatay ve Eskişehir'de mevcut başkanlar aday gösterildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklandığı adaylar şunlar:
Edirne: Recep Gürkan
Hatay: Lütfi Savaş
Sinop: Barış Ayhan
Çanakkale: Gökhan Ülger
Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen
Karaman: Emin Ege
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
Mardin: Süleyman Sarı
Muğla: Osman Gürün
Konya-Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil
Dersim: Yusuf Kenan Aydın