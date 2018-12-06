CHP 11 adayı daha açıkladı

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplandı.





CHP MYK’den geçen liste Parti Meclisi’nin onayına sunuldu. CHP PM’de yapılan oylamaya göre Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Edirne, Hatay ve Eskişehir'de mevcut başkanlar aday gösterildi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklandığı adaylar şunlar:





Edirne: Recep Gürkan





Hatay: Lütfi Savaş





Sinop: Barış Ayhan





Çanakkale: Gökhan Ülger





Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen





Karaman: Emin Ege





Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu





Mardin: Süleyman Sarı





Muğla: Osman Gürün





Konya-Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil





Dersim: Yusuf Kenan Aydın