Samanyolu Haber /Spor / Chapecoense, Barcelona'nın teklifini kabul etti /09 Aralık 2016 18:55

Chapecoense, Barcelona'nın teklifini kabul etti

Dün Barcelona tarafından hazırlık karşılaşmalarını Camp Nou'da oynaması için kulüp tarafından resmen davet edilen Chapecoense, bu teklifi kabul ettiğini duyurdu.

Chapecoense, Barcelona'nın teklifini kabul etti

Kolombiya'da 71 kişinin öldüğü uçak kazasında takım oyuncularını kaybeden Brezilyalı ekip, böylelikle 2017 yazında Camp Nou'da düzenlenecek olan Trofeo Joan Gamper kupasında yer alacak.

Hayatını kaybedenler için de anma törenleri düzenleneceğini duyuran Katalan ekip, Brezilyalılara her konuda destek olacaklarının da güvencesini vererek kulübün eski başarılı günlere dönmesi için yardımcı olacaklarının da altını çizdi.

Yeşil-Beyazlı kulübün başkanı Ivan Tozzo, yayınlanan resmi bir bildiri ile Barcelona'nın teklifini mutlulukla kabul ettiklerini belirtti. Başkan açıklamasında "Avrupa'da oynamak bizim için bir ayrıcalık ve zevk alacağımız bir turnuva olacak" ifadelerini kullandı.

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