Cezayir liderinden Prens Selman'a sıradışı red: Çok fena grip olmuşum...

Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika ile yapmayı planladığı görüşme, Cezayir liderinin hastalığı nedeniyle iptal edildi. Devlet başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Buteflika'nın akut grip rahatsızlığı nedeniyle yatağa hapsolduğu belirtildi.





Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrasında Arap ülkelerine gerçekleştirdiği tur kapsamında, Cezayir'de bulunan Selman, Cezayir Başkanı Ahmed Uyahya ve kabine üyeleri tarafından görkemli bir şekilde karşılanmıştı.





Uyahya ve kurmayları ile Suudi heyet arasında gerçekleşen görüşmede, üst düzey Suudi bakan ve işadamlarından oluşan bir grupta hazır bulunmuştu.





Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Guitouni, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümü sonrasında gerçekleştirdiği ziyaretlerde, yoğun şekilde protestolara maruz kalan Suudi Veliah Prens'e "İkinci ülkenize hoş geldiniz" sözleriyle seslenmişti.





'BAŞBAKAN UYAHYA, SELMAN'I KARŞILAYARAK CEZAYİR'İN İLKELERİNİ ÇİĞNEDİ'





Selman için düzenlenen karşılama ülkede tepkilere neden olurken, Barış Toplumu Hareketi partisi lideri Abdurrezzak Mukri Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başbakan Ahmed Uyahya, Suudi Arabistan Veliaht'ını karşılayarak Cezayir'in dış politika ilkelerini çiğnedi" eleştirisinde bulunmuştu.