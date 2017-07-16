Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerini basıp bayrak direklerine asacağız /16 Temmuz 2017 17:48

Cezaevlerini basıp bayrak direklerine asacağız

AKP'nin 17 Aralık sonrası serbest bıraktığı Ergenekon sanıklarından mafya elebaşı Sedat Peker cezaevlerinde bulunan Hizmet Hareketi mensuplarını ve solcuları asmakla tehdit etti. Peker'in kamuya açık alanda polis korumasında yaptığı konuşma Erdoğan'ın “Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız” tehdiyle aynı gün gerçekleşti.

Cezaevlerini basıp bayrak direklerine asacağız

“KAFALARINI KOPARACAĞIZ” DİYEN ERDOĞAN’DAN SONRA PEKER KONUŞTU: ‘DIŞARIDAKİLERE AĞAÇLARA ASIP CEZAEVLERİNİ BASACAĞIZ’

15 Temmuz etkinliğinde konuşan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Cezaevleri de bir gün basılacak. Onları cezaevlerinde asacağız. Boyunlarından bayrak direklerine asacağız” dedi. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da düşman güçlerin örgütleri piyon olarak kullandıklarını söyleyerek, “Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız” tehdidinde bulunmuştu.

Sedat Peker 15 Temmuz etkinliğinden darbe bahanesiyle hukuksuz bir şekilde içeriye atılan binlerce insan yaptığı planı açıkladı. Çengelköy’deki mezarlıkları ziyaret eden Peker, burada yaptığı konuşmada, “Diktatör dedikleri Sayın Cumhurbaşkanımıza dua etsinler. Yüce Allah korusun eceliyle bile olsa, Cumhurbaşkanımızın bu dünyadaki misafirliği biterse diktatör neymiş o zaman görecekler. Yüce Allah’ın izniyle onlara yakınlık duymuş, onlarla yol almış, onlarla daha sonrasında yolunu ayırmamış bütün herkesi en yakın bayrak direklerine asacağız. En yakın ağaçlara asacağız” dedi.


Erdoğan ile Peker bir düğünde bir araya gelmişti

‘Cezaevlerini bir gün basacağız’

“Bazı aşırı solcular kendilerince nostalji yapıp Bastille Cezaevi'nin geçmişte basılmasını Maltepe Cezaevi'ne yürüyüşle eşitleyip kendi aralarında sohbetler yapıyorlarmış. Tabi ki bunlar duyan kulaklar tarafından duyuldu. Neymiş Maltepe Cezaevi’ni basacaklarmış, arkadaşlarını çıkaracaklarmış, bu büyük bir devrimin başlangıcı olacakmış” diyen Peker, şunları söyledi: “Onların düşündüğü gibi cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak vallahi onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara astıktan sonra, bayrak direklerine astıktan sonra onları da cezaevlerinde asacağız. Boyunlarından bayrak direklerine asacağız.”

Peker o tehditleri polis korumasında savurdu.



Sedat Peker kimdir?

-Organize suç örgütü lideri

-90'lı yıllarda Türkiye'de ortaya çıkan mafya oluşumlarının içerisinde yer alması nedeniyle yargılandı. 1997 ve 1998 yıllarında çete kurmak suçlaması ile yargılandığı davalarda mahkeme görevsizlik kararı verdi.

-5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi.

-10 Mart 2014 tarihinde Özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi.
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