Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerinde tespit edilebilen 211 işkence: Darp, çıplak arama, ters kelepçe /12 Şubat 2019 18:16

Cezaevlerinde tespit edilebilen 211 işkence: Darp, çıplak arama, ters kelepçe

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin “Cezaevleri alarm veriyor” başlıklı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, 2018 yılında 211 kişinin darp, ters kelepçe başta olmak üzere bir dizi işkence gördüğü açıklandı.

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İHD raporuna dayandırılan açıklamada, 2018 yılı içerisinde 211 tutuklu/hükümlünün, cezaevinde işkence ve kötü muameleye (psikolojik baskı, darp, çıplak arama, askeri tekmil zorlaması, ters kelepçe vb.) maruz kaldığı belirtilirken, onlarca cezaevinde aralarında avukatların, seçilmiş milletvekillerinin, belediye başkanlarının da olduğu yüzlerce tutuklu/hükümlünün günlerdir süresiz/dönüşümsüz açlık grevine başladığı belirtildi.


 
KESK yaptığı açıklamayı, ”Cezaevleri gerçeğinin ülkemizin siyasal ve ekonomik koşullarından bağımsız olmadığı gerçeğinden hareketle Konfederasyonumuz cezaevlerinde yaşanan ihlallerden ve bu ihlallerin sonra erdirilmesi talebiyle devam eden açlık grevlerinin şu ana kadar çözülmemesinden kaygı duymaktadır. Durum daha da kötüye gitmeden sorunlar diyalog kanalları işletilerek, temel hak ve özgürlüklerin kullanımı önündeki engellerin kaldırılmasıyla çözülmelidir” çağrısıyla sonlandırdı.
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