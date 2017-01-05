Cezaevleri işkence merkezlerine dönüştü





15 Temmuz sonrasında hukuktan hızla uzaklaşan Türkiye’de işkence yaygın bir uygulama halini aldı. İşkencenin yoğun biçimde uygulandığı merkezlerden biri de Kars.





Kars’ta bugüne kadar onlarca işkence olayı meydana geldi. Mağdurlar, haklarını aramamaları için yoğun biçimde özellikle de aileleriyle tehdit ediliyorlar.





Mağdurlar işkenceleri bazen içlerinde tutamayarak bir sır gibi, fısıltı halinde kimi zaman cezaevinde aynı hücrede kaldığı bir arkadaşına, kimi zaman da ziyaretine gelen bir akrabasına anlatıyor. İşkenceleri dinleyen kişilerin bile psikolojik travmaya girdiği görülürken, işkenceyi bizzat yaşayanların durumu ise çok daha vahim.





YERDEN KALKAMAZ HALE GELDİ

Kars’ta işkence görenlerden birisi Necati U. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gözaltına alınan Necati U. toplam 30 gün gözaltına tutuldu. Bu süre boyunca her gün işkence gördü. Necati U. ile aynı dönem gözaltına alınıp sonra tahliye edilenlerin anlattıklarına göre, Necati U. kimi zaman uzandığı yerden kalkamayacak kadar işkence görmüş biçimde sürüklenerek hücresine getiriliyordu.





Necati U.’yla ilgili “kendisine zarar verdi” şeklinde tutanaklar tutulup, Adli Tıp muayenesi sırasında da doktorların raporlara böyle geçirmesi sağlandı.





AKIL SAĞLIĞINI KAYBETTİ

Murat K. İse gözaltı süresince şiddet yanında ağır psikolojik işkencelere maruz kaldı. Murat K.’nın gördüğü işkenceler nedeniyle akıl sağlığını kaybettiği öğrenildi.





KIRIKLAR NEDENİYLE YÜZÜNÜN ŞEKLİ DEĞİŞTİ

Semi C. ise gözaltında yüzüne aldığı darbeler nedeniyle, surat kemiklerinde ciddi kırıklar oluştu. Bu kırıkların tedavi ettirilmemesi nedeniyle Semi C.’nin yüzünün şekli değişti. İşkenceler nedeniyle kulağından sık sık kan gelmesi nedeniyle duymakta da problemler yaşadığı öğrenildi.





İşkence kırıkları nedeniyle yüzünün şekli değişen bir başka isim de Abuzer Y. Aynı şekilde Abuzer Y.’nin de kulaklarına çok fazla darbe aldığı ve iki kulak zarının da patladığı belirtiliyor.

KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Uzun süre gözaltında tutulan Ekrem K. kalp hastası olduğunun öğrenilmesinden sonra bir işkence yöntemi olarak ağır fiziksel aktivitelere zorlandı. TEM Müdürü Volkan Özeren tarafından onlarca defa çök kalk yapmaya zorlanan Ekrem K. kalp spazmı geçirdi. Kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.





EŞLERİNE TECAVÜZLE TEHDİT EDİLDİLER

Kars Emniyet Müdürlüğü’nde uygulanan bir başka işkence yöntemi ise eşlerine tecavüzle tehdit. N. U. gözaltına alındıktan sonra ağır işkenceler gördü ve hazır ifade imzalatılmaya çalışıldı. Buna direnen N.U.’ya sonunda “eşin ile görüşebilirsin” denilerek eşi emniyete çağrıldı. Eşi emniyete, geldiğinde gözaltına alındı. N.U.’ya eşi gösterilerek ahlaksız işkenceler ile tehdit edildi.





Mecit A. da aynı şekilde , gözaltında iken eşine yönelik bazı fiiller ile tehdit edildi, psikolojik işkence gördü. S.C. de eşiyle birlikte gözaltına alınarak işkence gördü.





Hasan K. , Harun A. ve Yusuf Y.’nin de 30 gün gözaltı süresinin tamamı kullanılarak, tüm bu süre boyunca dayak atılmak suretiyle işkence gördükleri öğrenildi.





İŞKENCENİN SORUMLULARI

Edinilen bilgilere göre Kars Emniyet Müdürlüğü’ndeki işkenceli sorgu yöntemlerinin talimatı Vali Rahmi Doğan ve Başsavcı Serdar Durmuş’tan geldi. Bu çerçevede Savcı Osman Sağlam, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ın Kars’ta gözaltına alınanlara yoğun işkence uyguladıkları öğrenildi.





Polis memuları; Ercan Erdem, Volkan Özeren, İbrahim Ethem Batı, Yakup Dülger, Hüzeyin Azizoğlu, ve Cezaevi Müdürü Tacettin Bingöl’ün de işkencenin bizzat uygulayıcısı kişiler olduğu tespit edildi.





ZAMAN AŞIMI YOK

İşkence suçu uluslar arası bir suç ve zaman aşımına tabi değil. Kars’ta ve Türkiye’nin çeşitli illerinde işkence suçu işleyen kamu görevlileri ne kadar zaman geçerse geçsin bunun hesabını vermek durumunda kalacaklar.