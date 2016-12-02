Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevine istediği sazı verildi /02 Aralık 2016 18:56

Cezaevine istediği sazı verildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne istediği bir saz kendisine verildi

Cezaevine istediği sazı verildi

Demirtaş'ın aynı cezaevinde tutuklu bulunan HDP Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynı koğuşta kalma talebi de önümüzdeki günlerde karara bağlanacak.
Haklarında açılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım günü Diyarbakır'dan Edirne'ye getirilerek F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Demirtaş'tan iki gün sonra tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da aynı cezaevine getirilerek, tek kişilik koğuşa alındı. 

'BELLİ Kİ CEZAEVİNDE ÇOK BESTE YAPACAĞIM'

Demirtaş, kendisini ziyarete gelen avukatlarından Metin Kılavuz'a, "Belli ki cezaevinde çok beste yapacağım. Bana bir bağlama ayarlayabilirsen sevinirim" diyerek saz istedi. Demirtaş'ın isteği üzerine Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne Demirtaş'a verilmek üzere 4 tane saz gönderildi. Cezaevi yönetimi gelen sazlardan birini Selahattin Demirtaş'a teslim etti.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aynı cezaevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynı koğuşta kalmak istediğini bildirmişti. Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu'nun, Demirtaş'ın bu talebini değerlendirmeye aldığı ve önümüzdeki bir iki gün içinde karara bağlayacağı belirtildi.
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