Cezaevinden ilk fotoğraf.... Silivri hatırası

Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan , Silivri Cezaevi 'de yatmakta olan babasını ziyaret etti. Ziyarete ilişkin kişisel Twitter hesabından fotoğraflar paylaşan Altan ilk defa Ahmet Altan'cezaevindeki fotoğrafını paylaştı
Sanem Altan sosyal Medya mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan , Silivri Cezaevi 'nde hükümle yatmakta olan babasını ziyaret etti. Ziyarete ilişkin kişisel Twitter hesabından fotoğraflar paylaşan Altan, şu ifadeleri kullandı:
‘Hayat geçer, herkes geçer, her şey geçer.
Bir hikâye kalır geriye. Bunlar geçer.
Hikâyeler kalır... Anlatılmaya değer hikâyeler... Yaş yaşamak bunu bilmektir..’ Ahmet Altan İşte bu da bir Silivri hikayesi...