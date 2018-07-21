Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinden ilk fotoğraf.... Silivri hatırası /21 Temmuz 2018 15:29

Cezaevinden ilk fotoğraf.... Silivri hatırası

Sanem Altan, Silivri Cezaevi'nde hükümlü bulunan babası Ahmet Altan'ın ziyaret etti.

SHABER3.COM

Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan , Silivri Cezaevi 'de yatmakta olan babasını ziyaret etti. Ziyarete ilişkin kişisel Twitter hesabından fotoğraflar paylaşan Altan ilk defa Ahmet Altan'cezaevindeki fotoğrafını paylaştı


Sanem Altan sosyal Medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan , Silivri Cezaevi 'nde hükümle yatmakta olan babasını ziyaret etti. Ziyarete ilişkin kişisel Twitter hesabından fotoğraflar paylaşan Altan, şu ifadeleri kullandı:

‘Hayat geçer, herkes geçer, her şey geçer.
Bir hikâye kalır geriye. Bunlar geçer.
Hikâyeler kalır... Anlatılmaya değer hikâyeler... Yaş yaşamak bunu bilmektir..’ Ahmet Altan İşte bu da bir Silivri hikayesi...



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