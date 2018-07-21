Cezaevinden ilk fotoğraf.... Silivri hatırası

Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan , Silivri Cezaevi 'de yatmakta olan babasını ziyaret etti. Ziyarete ilişkin kişisel Twitter hesabından fotoğraflar paylaşan Altan ilk defa Ahmet Altan'cezaevindeki fotoğrafını paylaştı

Sanem Altan sosyal Medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan , Silivri Cezaevi 'nde hükümle yatmakta olan babasını ziyaret etti. Ziyarete ilişkin kişisel Twitter hesabından fotoğraflar paylaşan Altan, şu ifadeleri kullandı:





‘Hayat geçer, herkes geçer, her şey geçer.

Bir hikâye kalır geriye. Bunlar geçer.

Hikâyeler kalır... Anlatılmaya değer hikâyeler... Yaş yaşamak bunu bilmektir..’ Ahmet Altan İşte bu da bir Silivri hikayesi...



