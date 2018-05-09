Cezaevindeki hakim ve savcılara işkence

Bir gecede tutuklanıp herhagi bir somut suçlama getirilmeksizin 2 yıla yakındır cezaevinde tutulan hakim ve savcılara işkence yapılıyor.



Silivri cezaevinde kıştan beri sıcak su verilmeyen bu koğuşlara ‘idare edin’ denildiği, yeterli yatağın olmadığı koğuşlarda sıcak hava yüzünden oldukça zor günler geçirildiği belirtiliyor.





İçeriden yaşananlarla ilgili Mağdur Mesajları twitter hesabı kendisine gönderilen mesajdaki şu bilgileri yayınladı:





“Bizim mağduriyetimiz diğer insanlardan biraz daha farklı. Silivri 6 nolu cezaevinde hakim ve savcı koğuşlarına su verilmiyor. 20 kişilik koğuşlara 40 kişi doldurdular. Malum yaz geldi, nem zaten maksimum seviyede. Bir de banyo yapma hakları ellerinden alınınca siz düşünün bir de o insanların durumunu. Kış mevsiminden beri sıcak su verilmiyor. Sebebi sorulunca idare edin deniliyor. Nasıl idare edecekler? Ayrıca 41 kişilik koğuşa 25 kişilik yemek geliyor. Ramazan ayı gelmekte ve bu insanlar oruç tutacak. Bu nasıl vicdan yine sebep sorulduğunda aranızda paylaşın idare edin deniyor. Kişi sayısı fazla olduğu için yatak yetmiyor ve bazı kişiler yerde yatıyor. Giysi dolapları aynı şekilde iki kişi bir dolap kullanıyor. Ne olur sesimize ses olun, insan su ile imtihan edilmez. Bu insanlar zaten haksız yere…”



