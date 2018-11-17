Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki bebeklere Viyana'dan destek /17 Kasım 2018 21:06

Cezaevindeki bebeklere Viyana'dan destek

Daha konuşmayı ve yürümeyi bile öğrenemeden anneleriyle birlikte cezaevine atılan bebek tutuklular için Viyana'da protesto gösterisi düzenlendi.

Cezaevindeki bebeklere Viyana'dan destek

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından hakkında yasal işlem başlatılan çok sayıda kadın, "terör örgütlerine üye olma" suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Ancak bu kadınlardan bir çoğu ya hamileydi ya da yeni bebek sahibi olmuştu. 

Yasalarda hamilelere ve bebek sahibi olanlara yönelik bir ayrıcalık bulunmasına rağmen "terörist" diye nitelendirilen bu kadınlar cezaevlerine tıkıldı. Böylelikle cezaevlerindeki bebek ve çocuk sayısında patlama yaşandı.

Avusturya resmi makamlarının izniyle...

Yaşanan bu drama demokratik ülkelerde tepkiler giderek büyüyor. Bebeklerin dramını duyurmak için Avusturya'nın başkenti Viyana'da "sessiz" bir protesto düzenlendi. "1 Stimme 1 Schritt" 
(1 Ses 1 Adım) Platformu tarafından düzenlenen eylemde göstericiler, Almanca ve İngilizce olmak üzere, "Sesimi Duy",  "Türkiye'de Bebekler Cezaevinde", "Çocukları Koruyun!" içerikli pankart ve dövizler açtılar. Protestocular ayrıca siyah balonlar ile cezaevlerindeki bebekleri dramatize edildiği kartpostallar dağıttılar.  

Viyana'nın ünlü Karlsplatz meydanında düzenlenen eylem Avusturyalılar'ın büyük ilgisini çekti. Kimi   Avusturyalılar hikayelerini dinledikleri bebekler yüzünden gözyaşlarına boğuldu. Eylem, Avusturya resmi makamlarının himayesi ve izniyle gerçekleştirildi.


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