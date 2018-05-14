Cezaevindeki bebekler, anneler ve mağdurlar için 1560 km pedal çevirdi!

15 Temmuz 2016 darbesi girişiminin ardından, Türkiye’deki insan hakları ihlalleri zirveye ulaştı. Darbe girişiminin hemen ardından hükümet olağanüstü hal ilan etti ve kendi vatandaşlarına yönelik cadı avı başlattı.



Darbe girişiminin ardından 151 bin 967 devlet memuru görevden alındı, 131 bin 995 kişi gözaltına alındı ve bunların 63 bin 74’ü tutuklandı. 3 binin üzerinde okul, yurt ve üniversite kapatıldı, 5 bin 822 akademisyen işini kaybetti, 4 bin 663 hâkim ve savcı görevden alındı, 189 medya kuruluşu kapatıldı ve 145 gazeteci hapsedildi (dünyada en yüksek!). Türkiye’de Temmuz 2016’dan bu yana hapsedilen 17 binden fazla kadın ve 668 bebek bulunuyor.



Buna dikkat çekmek için Uluslararası Af Örgütü gönüllüsü Ziya Kocabıyık, 4-12 Mayıs tarihleri arasında 1560 kilometre pedal çevirerek İngiltere’yi baştan başa kat etti.



