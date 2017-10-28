Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki 668 bebek ve 17 bin kadın için sen de ses ver! /28 Ekim 2017 21:26

Cezaevindeki 668 bebek ve 17 bin kadın için sen de ses ver!

OHAL Türkiye’sinde 668 bebek ve 17 bin kadın, Erdoğan'ın emir ve talimatları doğrultusunda hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde tutsak!..

668 bebek hapiste

Bugün sosyal medyada gün boyu sürecek kampanya ile Erdoğan Rejiminin bebek ve kadınlara uyguladığı insanlık dışı zulmün dünyaya duyurulması amaçlanıyor.

‘Cezaevlerindeki 668 bebek ve 17 bin kadın için ses ver’ sloganı ile dünyanın pek çok şehrinde etkinlikler düzenleniyor.


OHAL Türkiye’sinde 668 bebek ve 17 bin kadın hukuksuz yere cezaevlerinde kalıyor. Bugün sosyal medyada ve dünyanın değişik yerlerinde yaşanan hukuksuzluğu duyurmak için bir kampanya hayata geçiriliyor. “Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım; cezaevlerindeki 668 bebek ve 17 bin kadın için ses ver” sloganıyla Türkiye hapishanelerinde yaşananlar gün boyu uluslararası toplumun gündemine getiriliyor.

İsveç’teki gönüllüler de sosyal medya üzerinden Türkiye’de yaşananları anlattı. “Ses ver! 668 bebek hapiste” diyen gönüllüler “Ses ver! Onların sesi çıkmıyor. Ses ver! Özgürlükleri senin elinde. Biz buradayız senin sesin nerede? Ses ver!” şeklinde bir kampanya videosu hazırladı.


Almanya'da da büyükşehirlerde benzer bir kampanya yapıldı... Büyük caddelerde ağaçlara emzik asarak Erdoğan Rejiminin bebek ve kadınlara uyguladığı insanlık dışı zulme dikkat çekildi.. 



Ayrıca bazı gönüllüler ellerinden broşürleri Almanlara vererek bebeklerin durumlarını anlattılar  


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