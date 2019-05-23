Cezaevinde vefat eden akademisyenin eşi ve kızına gözaltında ‘paranoya’ soruları

15 Temmuz’dan sonra tutuklanan ve cezaevinde kansere yakalanan, tahliye olduktan sonra sadece 5 ay yaşayabilen Doç. Ahmet Turan Özcerit’in gözaltına alınan eşi ve kızına ilginç sorular sorulduğu öğrenildi.





Bilgisayar mühendisi Doç. Ahmet Turan Özcerit’in eşi ev hanımı Esra Özcerit (42) ve kızı Sakarya Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencisi Senanur Özcerit (19) Sakarya’daki evlerinde bu sabah gözaltına alınmıştı. Anne Esra Özcerit serbest bırakılırken Senanur Özcerit gözaltında tutuluyor. Esra Özcerit’in Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde okuyan oğlu Sinan Özcerit (21), yaptığı paylaşımda, “Kardeşim anneme mesaj atmış, eczaneden ilacımı al diyor. Polisler sorgu esnasında mesajı gösterip soruyorlar “Eczane neresi, ilaç ne? Bunlar neyin kodları?” Bunun adı paranoya değil, saçmalık. Çok büyük bir saçmalığın içindeyiz şu an.” yazdı.





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, Adalet Bakanlığını etiketleyerek, “Serbest bırakın şu mazlum genc kızı. Babası Doç. Ahmet Turan Özcerit’e yapılan ağır ihlaller sonrası aileye de aynısı devam ettiriliyor. Hiç mi insaf yok? Hukukun olmadığını biliyoruz, asgari vicdan ve insafı arıyoruz” ifadelerini kullandı.





18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI





Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde okuyan oğlu Sinan Özcerit (21), dün Kronos’a yaptığı açıklamada gözaltılarla ilgili bilgilendirme yapmıştı:





“Bugün Sakarya’daki evimize 7.30’da polisler gelmiş. Arama yapmışlar. Telefonlara el koyup annem ve kızkardeşimi gözaltına almışlar. Sakarya’da annem ve kız kardeşimle birlikte 18 kişi gözaltına alınmış. İçlerinde kardeşimin yabancı uyruklu arkadaşları da bulunuyor. Avukatımız savcı ile görüştü, dosya hakkında bilgi alamadık. Bugün ilk sorgularının yapılacağını tahmin ediyorum. Babamın acısını unutamadık. Şimdi annem ve kardeşim gözaltında…”





ANNE SERBEST KALDI, 19 YAŞINDAKİ KARDEŞİ SORGUDA





Sinan Özcerit, daha sonra yaptığı açıklamada ise annesinin serbest kaldığını ve kız kardeşinin gözaltı halinin devam ettiğini söyledi. Özcerit şu bilgileri paylaştı:





“Annem serbest kaldı fakat kardeşimin ifadesi üç buçuk saati geçti, hala da sürecek gibi duruyor. Bir üniversite öğrencisine ne soruyorlar bu kadar anlamış değilim.





Kardeşimin ifadesi bitti fakat serbest bırakılmadı. 2-3 günlük gözaltı sonrası adliyeye sevk edilecek muhtemelen. 19 yaşındaki küçücük çocuğun tutuklanma ihtimali var. Bugün avukatımızı gördüğü zaman ağlayarak beni burdan çıkarın demiş. Bir üniversite öğrencisi ne yapmış olabilir.”





BABA DOÇ. AHMET TURAN ÖZCERİT GEÇ TAHLİYE EDİLMİŞTİ





OHAL döneminde hasta tutuklulara yönelik ağır uygulamaların mağdurlarından biri olan tutuklu akademisyen Ahmet Turan Özcerit uzun süre tahliye edilmediği gibi eşi ya da bir yakının refakatçi olmasına ve çocuklarının onu görmesine de izin verilmemişti. Doç. Dr. Özcerit, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki mahkum koğuşunda karısı ve çocuklarının bakımından uzakta tek başına yaşam savaşı vermişti. Tahliyesinden sonra durumu iyice kötüleşen Özcerit hayata veda etti.





Kardeşimin ifadesi bitti fakat serbest bırakılmadı. 2-3 günlük gözaltı sonrası adliyeye sevk edilecek muhtemelen. 19 yaşındaki küçücük çocuğun tutuklanma ihtimali var. Bugün avukatımızı gördüğü zaman ağlayarak beni burdan çıkarın demiş. Bir üniversite öğrencisi ne yapmış olabilir.