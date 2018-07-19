Cezaevinde süpheli bir şekilde vefat eden genç hafizenin ailesi konuştu

Yeni Asya Gazetesi'nin haberine göre Ordu’da 30 Mayıs 2018 tarihinde göz altına alınıp 1 Haziran’da tutuklanan genç hafız Nesrin Gençosman cezaevinde bulaşan zatürre mikrobu sonucu ilk mahkemesine çıkamadan vefat etmişti. Nesrin Gençosman’ın ailesi adına bir açıklama yayınlayan avukat Burak Nuhoğlu vefat olayını ve sonrasında yaşananları anlattı.





AdlÎ ve İdarÎ soruşturma sonuçlarını bekliyoruz





Nuhoğlu açıklamada şunları dedi: “Müteveffa Müvekkilim NESRİN GENÇOSMAN, hakkında görülmekte olan kamu davası kapsamında Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 01/06/2018 tarihinde, tutuklanarak Ordu E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna konulmuş, cezaevinde, tutukluluğu esnasında sağlık sorunları yaşamaya başlamış, hastalığı sür’atle tam teşekküllü bir hastanede acil müdahale edilmesi gereken duruma ulaşmış, ne var ki detaylarının adlî ve idarî soruşturma neticesinde ortaya çıkacağını ümit ettiğimiz ve cezaevi yönetiminden kaynaklı olduğunu düşündüğümüz birtakım kusur ve ihmaller zincirinin kurbanı olarak, yerinde ve etkin tedaviye tabi tutulmamış, cezaevinde kalp krizi geçirmesi üzerine apar topar Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş ve akut perikardit, akut miyokardit, pnömoni ve solunum yetmezliği teşhisi ile hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Hastanesinden 06/07/2018 tarihinde temin edebildiğimiz hayatî tehlike arz eden durumunu ihtiva eder rapor ile birlikte yargılamasının sürdüğü mahkemesine başvuru yaparak aynı gün tahliye olmasını sağladığımız Nesrin, bilinci kapalı da olsa son günlerini ailesi ve yakınları tarafından ziyaret edilebilir ve özgür bir insan olarak geçirebilmiştir. Cezaevindeki ihmaller ve geç kalınmış olan hastane sevki nedeniyle çoklu organ yetmezliğine ulaşan hastalığına karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen, 11/07/2018 tarihinde Hakkın Rahmetine Ermiştir.”





Gençosman ailesi devlet aleyhtarı değildir





Gençosman’ın hiçbir yapıya ve örgüte mensubiyeti bulunmadığını belirten avukat aile adına yaptığı açıklamaları şöyle sürdürdü: “Müvekkilimin vefat ettiği günden bu güne kadar, erişim engelli bazı internet siteleri de dahil olmak üzere facebook, twitter, ekşi sözlük ve benzeri sosyal medya hesaplarından fotoğrafları kullanılarak belli bir örgüte (fetö-pdy) aidiyetini gösterir şekilde Devletimizi suçlayan, katili gibi gösteren açıklama ve paylaşımlar yapıldığını üzülerek görmüş bulunmaktayız. NESRİN GENÇOSMAN’ın vefatı ile kahrolan, Devlet ve Millet sevdalısı ailesini Nesrin’in ölümü kadar üzen bu haber, yorum ve paylaşımların GENÇOSMAN AİLESİNİN bilgisi ve rızası dışında ortaya çıkmış olduğunu, Nesrin’in bir örgüte mensubiyeti ve aidiyeti manasını akıllarda uyandıran ve Devletimiz aleyhtarı söylemler içeren bu haber, yorum ve paylaşımların, müteveffanın ailesi tarafından benimsenmediğinin bilinmesini, artık bu yönde bir paylaşımda bulunulmamasını, bu güne kadar bu minvalde yapılan bütün paylaşım, yorum ve haberlerin bunları meydana getirip yayanlarca silinmesini talep ediyor, aksi halde ilgililer hakkında adlî yollara başvurulacağının bilinmesini istiyoruz.”





Yanlış algılar oluştu





Kamuoyunda yanlış yönde algıların oluştuğunu belirten avukat Nuhoğlu açıklamasına şöyle devam etti: “Nesrin’in ölümündeki ihmalleri araştırmak adına hazırladığı gensoruyu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşımış olan HDP Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu’na insan hayatına göstermiş olduğu bu hassasiyeti nedeni ile teşekkür ediyoruz. Ne var ki Sayın Milletvekilinin mensubu olduğu partisinden dolayı Gençosman Ailesi üzerinde oluşan birtakım gerçek dışı algı ve baskılar nedeni ile Nesrin Gençosman ve Ailesinin Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ilgilerinin olmadığını, bu parti ile ortak bir siyasî ve dünya görüşü de paylaşmadıklarını da açıklamak zarureti doğmuştur.”





Adlî süreç başlatıldı





Ölüm sebebine ve ihmallere ilişkin adlî süreç başlatıldığını belirten aile suçluların cezalandırılacağına inandıklarını söyledi ve avukat Nuhoğlu açıklamayı şu sözlerle tamamladı: “Nesrin’i ölüme götüren süreçte Ordu Ceza İnfaz Kurumundaki idarî personelin bir ihmal, kusur ve suç unsuru içeren başkaca fiillerinin olduğu düşüncesi ile Gençosman Ailesinin sorumlu veya sorumlulara karşı şikâyetçi olarak adlî süreci başlatmışlardır. Devletimizin bu şikâyet üzerinde hassasiyet ile durup ihmali, kusuru, suçu olanları bir an evvel tesbit ederek ilgililer hakkında hızla gerekli idarî kararları alıp, iddiaların Nesrin’in kaldığı kaldığı koğuştaki arkadaşlarının da ifadelerine başvurularak kapsamlı şekilde soruşturulacağına, suçlu veya suçluların sonunda hak ettikleri cezaya çarptırılacağına olan inaçla yukarıda izah ettiğimiz hassasiyet ve uyarılarımızı kamuoyunun dikkatine saygı ile arz ederiz.”