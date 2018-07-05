Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde şüpheli bir şekilde hayayını kaybeden Emniyet Müdürü Güven defnedildi... /05 Temmuz 2018 01:56

Cezaevinde şüpheli bir şekilde hayayını kaybeden Emniyet Müdürü Güven defnedildi...

Geçen ay tutuklanan ve Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücrede ölü bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven’in cenazesi defnedildi.

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 Önce cezaevinden alınan ve daha sonra rutin otopsi yapılan Güven’in cenazesi memleketi Bilecik’e bağlı Yenipazar ilçesine gönderildi. Burada ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Güven, Yenipazar mezarlığına defnedildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı KHK ile kamu görevinden ihracından önce Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Güven’in, 2 Temmuz günü  18.30 sıralarında koğuşunda hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Tek kişilik hücrede tutulan Emniyet Müdürünün şüpheli vefatı kalp krizi olarak duyurulmuştu.

Güven ve eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir’deki bir alışveriş merkezinde 40 gün önce polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

Cenaze töreni dün ikindi namazından sonra gerçekleştirildi. Zeki Güven’e son görevini yapmak üzere  halen tutuklu olan eşi Sevda Güven’e de izin verildi. Sevda Güven, Yenipazar’daki aile evinde taziyeleri kabul ettikten sonra cezaevine geri götürüldü.


Güven yakalandıktan sonra Hanefi Avcı tarafından “Çok kritik adamdır, umarım iyi sorgulanır. Konuşursa birçok şeyi aydınlatır.” diyerek hedef gösterilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanlarından Ömer Turan ise Zeki Güven’in ölümü üzerine twitter hesabından ilginç bir bilgiyi çarpıtarak ‘örgüt infazı’ diye yazmış ve konuşacağını ileri sürmüştü.
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