Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde ölen savcının tutukluluğunu uzattılar /10 Nisan 2017 18:55

Cezaevinde ölen savcının tutukluluğunu uzattılar

Bursa'da Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve kaldığı cezaevinde tuvalette kendini iple astığı iddia edilen savcının tutukluluğu uzatıldı.

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Bursa'da Kitlesel Kırım operasyonları kapsamında tutuklanan ve kaldığı cezaevinde tuvalette kendini iple astığı öne sürülen Cumhuriyet Savcısı 50 yaşındaki Seyfettin Yiğit'in daha önceden yaptığı tutukluluğuna itiraz dilekçesine cevap, hayatını kaybettikten sonra geldi. Ölen savcı Yiğit'in tutukluluğunun devamın karar verildi!

Savcının kızı: Bu intihar değil, cinayet 

Tutuklu kaldığı cezaevinde tuvalette kendini iple astığı öne sürülen Cumhuriyet Savcısı 50 yaşındaki Seyfettin Yiğit, bugün son yolculuğuna uğurlandıktan sonra Savcının kızı Ayça Yiğit "Babam Fethullahcı değil Süleyman Efendi Cemaati mensubuydu. Bu intihar değil cinayettir. Kendisi bunu yapacak bir insan değildir" dedi. 

Açıklamalarında, babası Seyfettin Yiğit'in, tutuklandıktan sonra cezaevinde, birçok mektup yazdığını da belirten Ayça Yiğit, "Kurban Bayramı nedeniyle babam ile açık görüş yaptık. Durumu bayağı iyiydi. Kötü değil. Konuşmalarımızda bize mektuplar yazdığını ve bunları yavaş yavaş göndereceğini söyledi. Babam bu mektupları son anda yazmadı. Bu mektuplar bir gecede yazılacak mektuplar değil. 3-4 tane var. Cumhurbaşkanına da yazmış mektup. Bakalım bekliyoruz. Almadık mektupları. Ama onlar intihar mektubu değil kesinlikle" dedi.
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