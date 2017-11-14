Samanyolu Haber /Gündem / 'Cezaevinde krallar gibi yaşatılıyorlar' /14 Kasım 2017 19:17

'Cezaevinde krallar gibi yaşatılıyorlar'

TBMM İnsan Hakları Ceza ve Tutukevleri İnceleme Alt Komisyon Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Komisyon üyesi milletvekilleri olarak tutuklu Hizmet Harekti mensuplarını ‘Propagandalarını yapmamak' için ziyaret etmediklerini söyledi. İşkence ve hak ihlallerinin ayyuka çıktığı bir dönemde cezaevlerine gitme ihtiyacı dahi duymayan Metiner, skandal sözler sarf etti. AKP'li vekil bazı cezaevi yönetimlerinin Cemaat mensuplarının ‘Krallar gibi yaşamasına' izin verdiğini savundu.

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Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, tutanaklara da giren skandal sözler şöyle:

"Komisyon üyeleri olarak bugüne kadar cezaevlerinde hiçbir F..'cüye ziyarette bulunmadık. Niye bulunmadık, bunun sebebi açık. Bu Meclisi bile bombalayan, bombalamakta sakınca görmeyen o alçak güruhun siyasal propagandasına Meclis'in bir komisyonunun alet edilmesinden yana değilim"

CEZAEVİ YÖNETİMLERİ

"Bazı cezaevi yönetimlerini de eleştiriyorum. F...'cülere bazı yerlerde imtiyazlı muamele ettiklerine dair duyumlar var. Bu, bizi son derece rahatsız ediyor. Bu alçaklara yapılan bu muamele iddialarının, hâlâ oradaki bir kısım gardiyanlar marifetiyle onların nasıl krallar gibi yaşadığına dair, nasıl örgütsel faaliyetlerini sürdürdüklerine dair… F...'cülerin propagandasına çanak tutacak bir komisyon olmadığımızı da belirtmek isterim."

CEZAEVİNE GİTMEDEN İŞKENCE OLMADIĞINI TESPİT ETMİŞ!

"Biz orada cezaevi koşullarını incelemek için varız, kötü muamele var mı, işkence var mı? Hepimiz işkence, kötü muamele konusunda duyarlıyız, kimse bir diğerini bu konuda duyarsız olmakla suçlamasın. Bugüne kadar gezmiş olduğum cezaevlerinde kötü muamele ve işkence iddialarıyla yüz yüze gelmedik. En politik, en aşırı terör örgütüne mensup insanlar bile sistematik bir işkence olduğunu söylemediler. Biz bir tek işkence, kötü muamele örneğini tespit etmiş olsaydık, hiç kuşkunuz olmasın, bu iddianın takipçisi olurduk, gereğini de yapardık. Çünkü oraya -suçlu olarak, suçsuz olarak; tutuklu olarak, hükümlü olarak- giren herkes devlete emanettir."
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