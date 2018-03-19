Samanyolu Haber /Gündem / 'Cezaevinde işkenceyi anlatacak korkusu' diziye müdahale ettirdi /19 Mart 2018 10:24

'Cezaevinde işkenceyi anlatacak korkusu' diziye müdahale ettirdi

Adalet Bakanlığı, tutuklu kadınların hikayelerinin anlatıldığı diziye yayına girmeden müdahale edilmesini istedi.

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Star TV’de 29 Mart günü ilk bölümü yayımlanacak olan Avlu dizisi için Adalet Bakanlığı’ndan RTÜK’e yazı gitti. Bakanlık daha yayına girmeyen dizi için RTÜK’ün müdahalesini talep etti.

Cumhuriyet’tin haberine göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, “dizide cezaevi personelinin ‘işkenceci’, kurumların ‘işkence merkezi’ olarak gösterildiğini, bunun bazı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edeceğini” iddia ederek, “dizi yayımlanmadan gerekli tedbirlerin alınmasını” talep etti.
 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, RTÜK’e 13 Mart tarihinde ‘Avlu isimli dizi hakkında’ konulu bir yazı gönderdi. Yazıda, Star TV’de Avlu adlı dizinin tanıtımının yayınlandığı, ilk görüntülerde Ceza ve Tekvifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar ile kurumlarda çalışan personelin mesleki onurunu zedeleyecek, kurumsal imajı olumsuz yönde etkileyecek gerçeği yansıtmayan karalama ögelerinin bulunduğu öne sürüldü
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