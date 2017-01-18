Samanyolu Haber /Dünya / Cezaevinde internet yasağına AİHM'den ceza /18 Ocak 2017 01:33

Cezaevinde internet yasağına AİHM'den ceza

AİHM kendisine yapılan bir başvuruda Litvanya'yı tutukluya internet erişimi sağlamadığı için tazminata mahkum etti. Karar bütün tutuklu ve mahkumların internet erişimini kapsamıyor.

SHABER3.COM

Strasbourg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) cezaevinde internet erişimi konusunda yapılan bir başvuruyu karara bağladı. Mahkeme Litvanya'yı ülkedeki bir cezaevi yönetiminin tutuklunun internet erişimine izin vermediği için tazminata mahkum etti. Ancak karar cezaevlerinde tutukluların internet erişimi konusunda genel bir hüküm anlamına gelmiyor. Sadece mahkemeye yapılan başvuruyu kapsıyor. Mahkeme kararında, cezaevlerinin tutuklulara genel olarak internet erişimi sağlama yükümlülüğünde olmadığını kaydetti.

Litvanya'da 2006 yılında cezaevinde olan bir tutuklu Eğitim Bakanlığı'ndan üniversite eğitimi konusunda hangi olanaklara sahip olduğu konusunda bilgi almak istedi. Bakanlık kendisine başvuran tutukluya, internet üzerinden ayrıntılı bilgi alabileceği bilgisini iletti. Cezaevi yönetimi söz konusu tutuklunun internet erişimine güvenliği gerekçe göstererek izin vermedi. Tutuklu da bu olayı AİHM'ne taşıdı.

AİHM kendisine yapılan başvuruyla ilgili kararında, internet erişimine izin verilmemesinin 'bilgi alma özgürlüğünü ihlal' anlamına geldiğini belirtti. Kararda eğitim amaçlı bilginin Litvanya hukukuna göre tutukluya sağlanması gerektiği belirtilerek, Litvanya Eğitim Bakanlığı'nın bizzat tutukluyu internet sitesine yönelttiği hatırlatıldı. Mahkeme bu nedenle tutuklunun manevi zararının karşılanması gerektiğine hükmetti.
<< Önceki Haber Cezaevinde internet yasağına AİHM'den ceza Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli uyarı Bir endişesini dile getirdi

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli uyarı Bir endişesini dile getirdi

Erdoğan'ın IŞİD demeye dili varmadı

Erdoğan'ın IŞİD demeye dili varmadı

DEAŞ adına yapıldığı net

DEAŞ adına yapıldığı net

Numan Kurtulmuş 2023 vizyonunu bakın nasıl anlatmış!

Numan Kurtulmuş 2023 vizyonunu bakın nasıl anlatmış!

"Bakara-Makara"cı Egemen'den Davutoğlu ve Babacan'a salvolar!..

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

AKP'li vekilden "rejimi değiştireceğiz" itirafı

AKP'li vekilden
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:26:34