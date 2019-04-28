Cezaevinde bir şüpheli ölüm daha... KHK'li öğretmen tek kişilik hücresinde vefat etti



Olağanüstü Hal ilanının ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan ve tutuklanarak cezaevine konulan öğretmen Muzaffer Özcengiz, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti



Tek kişilik hücrede tutulan ve Çorum Cezaevi'nde tutulan Özcengiz'in resmi ölüm sebebi henüz açıklanmazken, daha önce de çok sayıda kişi cezaevinde hayatını kaybetmişti.





Şüpheli ölümlere bir yenisi daha eklenirken, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 2019 yılı üç aylık raporunda, 21 cezaevine dair ihlallerin yer aldığı raporda en fazla başvurunun Silivri, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi, Gebze M Tipi ve Bakırköy cezaevlerinden yapıldığını açıkladı.





Evrensel Gazetesi'nin haberine göre, son üç ayda tam 713 hak ihlali yaşandı.





Raporda, en yakın zamandaki ölümlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:





"Metris R Tipi hapishanesinde bulunan felçli Ali Haydar Yıldız tedavi edilmediği için 10 Şubat 2019 günü yaşamını yitirdi. Ailesi, babasının 6 Şubat günü görüşe gittiğinde ‘beni soğuk suyla yıkadılar hasta oldum doktora götürmüyorlar’ dediğini bundan dört gün sonrada ‘oğlunuz öldü gelin alın’ diye telefon ettiklerini, aynı cezaevinde kalan mahpusların ‘Ali’yi katlettiler, kapıları yıktık ancak ölünce doktora götürdüler’ dediklerini aktardılar.





Kartal H Tipinde bulunan Vedat Aydın 25.05.2018 günü cezaevinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Ailesinin 25 Şubat 2019 tarihinde komisyonumuza yaptığı başvuruda ‘Vedat gardiyanlar ve mahpuslar tarafından darp edilmiştir.





Bunun üzerine cezaevi yönetimi onu tek hücreli bir odaya almıştır, fakat sağlık ve psikolojik sorunları olduğundan dolayı karanlıkta ve tek başına bir ortamda kalmaması gerektiği ile alakalı hastane kayıtları ve teşhisi mevcuttu. Bu konuda cezaevi yönetiminin bilgisi olmasına rağmen göz ardı ettiğini ve bu yüzden kardeşimin ölümünden cezaevinin ihmali olduğunu düşünüyoruz’ diye belirtmişlerdir."





CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, "Cezaevleri AKP döneminde ıslah evleri olma özelliğini yitirmiş, adeta ölüm evlerine dönüşmüştür. Sadece 2015 yılında hapiste ölen kişi sayısı 426’dır ve bunların 54’ü gözaltında hayatını kaybederken, 43’ü ise intihar etmiştir. Cezaevlerinde bulunan kadınların 600 kadarı küçük çocuklarıyla kalmaktadırlar" diye konuşmuştu.