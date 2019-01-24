Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde bir şüpheli ölüm daha! /24 Ocak 2019 17:10

Cezaevinde bir şüpheli ölüm daha!

Antakya’da bir süre önce tutuklanarak, İskenderun Kapalı Cezaevi’ne konulan 26 yaşındaki Burak Cihangir, kaldığı koğuşun tuvaletinde tavana asılı halde bulundu. Cihangir’in cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi’ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Burak Cihangir’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


 


CEZAEVİ İŞKENCE MERKEZİ GİBİ
Artı Gerçek’in aktardığına göre, tutuklulara baskı, şiddet ve hak ihlalleriyle gündeme gelen İskenderun’daki cezaevleri’nin adı işkence ile birlikte anılıyor. Geçmişte İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevi’nden, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilen HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 38 tutuklu, sevk sırasında çıplak arama dayatmasını kabul etmedikleri için işkence edilmişti.

İşkence gören tutukluların tedavilerinin de yapılmadığı cezaevinde hak ihlallerinin artarak devam ettiği biliniyor.

Cezaevinde çıplak arama dayatmasını kabul etmeyen Fikret Tekin adlı tutuklunun ailesi, çocuklarının yaklaşık 18 aydır cezaevinde yoğun işkence ve baskı altında olduğunu açıklamıştı. İşkence olayını görüş günü öğrenen bir başka aile, çocuklarının vucüdunda ve göz altlarında morarma olduğunu, gardiyanların çocuklarını soyarak çıplak bir şekilde işkence yaptığını açıklamıştı.

İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan yakınını arayan bir tutuklu ailesi, çocuklarının 37 arkadaşıyla birlikte İskenderun T Tipi Cezaevine götürüldüğü andan itibaren gardiyanlar tarafından işkence ile karşılandığını açıklamıştı.
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