Cezaevinde bir ölüm daha

Mart ayından beri Trabzon cezaevinde tutuklu bulunan Abdioğlu, 15 Temmuz’dan sonra ilan edilen OHAL döneminde çıkarılan KHK ile okulunun kapatılması sonucu işsiz kalmıştı. Ordu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitiren Abdioğlu’nun 5 çocuğu bulunuyordu.





CENAZESİNİ YIKAMAYIN TALİMATI MI VERİLDİ?





53 yaşındaki öğretmen Recep Abdioğlu cezaevinde beyin kanaması geçirdi. Dün gece yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Abdioğlu, burada vefat etti. Sosyal medyadan paylaşılan mesajlarda Trabzon’da defin işlemi öncesi cenazesinin aileye gönderilmediği, gelin alın dendiği yine yıkanmaması için talimat verildiği iddia ediliyor.





Temmuz ayının başında eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven’in ilk bulgulara göre kalp kirizi sonucu vefat etti. Yine Ordu’da 30 Mayıs 2018 tarihinde göz altına alınıp 1 Haziran’da tutuklanan Nesrin Gençosman, cezaevinde bulaşan zatürre mikrobu ve ardından yaşanan ihmaller sonucu vefat etti.

