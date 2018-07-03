Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde beyin kanaması geçiren Şafak öğretmen vefat etti /03 Temmuz 2018 15:27

Cezaevinde beyin kanaması geçiren Şafak öğretmen vefat etti

Eşi de cadı avı operasyonları kapsamında tutuklu olan Şafak Demir, önceki gün aniden beyin kanaması geçirdi ve Silifke’den Adana Şehir Hastanesine götürüldü. İki küçük çocuk annesi genç öğretmenin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

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Bugün ise sosyal medyadan ölüm haberi paylaşıldı. Öğretmen Demir’in eşi Mehmet Demir’in de Tarsus Cezaevi’nde tutuklu olduğu ve iki küçük çocuğuna akrabalarının baktığı bildirildi.

Çocuklarının yaşadığı travmayı en hasarsız atlatabilmeleri için tutuklu eşi Mehmet Demir’in tahliye edilmesi gerektiği belirtiliyor.
 
İnsan hakları aktivisti ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından 29 Haziran’dan Şafak Demir ile ilgili  çağrıda bulunmuştu. Gergerlioğlu bugün ise Demir’in ölüm haberini paylaşmak zorunda kaldı:


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