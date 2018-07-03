Cezaevinde beyin kanaması geçiren Şafak öğretmen vefat etti

Bugün ise sosyal medyadan ölüm haberi paylaşıldı. Öğretmen Demir’in eşi Mehmet Demir’in de Tarsus Cezaevi’nde tutuklu olduğu ve iki küçük çocuğuna akrabalarının baktığı bildirildi.





Çocuklarının yaşadığı travmayı en hasarsız atlatabilmeleri için tutuklu eşi Mehmet Demir’in tahliye edilmesi gerektiği belirtiliyor.





İnsan hakları aktivisti ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından 29 Haziran’dan Şafak Demir ile ilgili çağrıda bulunmuştu. Gergerlioğlu bugün ise Demir’in ölüm haberini paylaşmak zorunda kaldı:







