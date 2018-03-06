Cezaevinde 8 aylık bebeği X-ray cihazından geçirmişler

Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nden Birgün Gazetesine mektup gönderen tutuklu Selman Tökü, kendilerine dergi, kitap ve gazete verilmediğini, hastane sevklerinin yapılmadığını ve SEGBİS nedeniyle mahkemeye götürülmediklerini anlattı..



Cezaevinde şubat ayında yaşanan hak ihlallerini kaleme alan Tökü, mektubunda şunları kaydetti:



- Ali Kemal Aşık’a iki ay iletişim, Turgay Ayyıldız’a iki ay etkinliklerden men, Serkan Fikir’e 1 ay iletişim, Mahir Doğan’a iki ay iletişim, Fırat Özçelik’e bir ay iletişim ve Mehmet Akdemir’e 1 ay ziyaret cezalarının infazına başlandı.



- Caner Koç ve Rıdvan Akbaş’ın Silivri’de kalırken uğradıkları işkenceden dolayı yaptıkları suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.





-Turgay Akyıldız’ın hesabından 3.820 lira kesilmiş olmasına rağmen yedi haftadır diş tedavisi yapılmamaktadır.



-Hakan Yılmazsöz’ün sekiz aylık oğlu, X-ray cihazından geçirilmektedir.