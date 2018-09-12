Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevilerindeki hak ihlalleri meclis gündeminde /12 Eylül 2018 07:49

Cezaevilerindeki hak ihlalleri meclis gündeminde

Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen ihlalleri soru önergesiyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sorarak ve TBMM İnsan haklarını İnceleme Komisyonuna dilekçe vererek Meclis gündemine taşıdı.

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Gergerlioğlu şunları dedi: Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinden sürekli olarak insan onuruna yakışmayacak şekilde hak ihlallerinin tutuklu ve hükümlülere uygulandığı yolunda şikayetler alıyoruz. Son zamanlarda en fazla cezaevi ihlali şikayetleri Sivastan geliyor.

Cezaevleri işkencehane yerleri değildir. Su verilmemesi tehdit kötü muamele kat ve kat kapasite üzerinde kalınması hijyen eksikleri vd iddialar durumunun vahametini ortaya koymaktadır. 2018 senesinde cezaevine yaz günü tutuklu ve hükümlüleri susuz bırakmanın hiçbir açıklaması olamayacaktır. Unutmalıdır ki cezaevinde kalan herkesin ve yaşadıkları sorunların sorumlusu Adalet, Bakanlığıdır. Cezaevlerinde sadece yarım saat su vermek sistematik işkenceye girer. Işkence insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.” 
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