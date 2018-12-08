Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevi ziyaretinden dönüyorlardı... Kazada bir aile yok oldu /08 Aralık 2018 12:38

Cezaevi ziyaretinden dönüyorlardı... Kazada bir aile yok oldu

Keskin Cezaevi’ndeki KHK mağduru Enes Civelek'i ziyaretten dönen Civelek ailesi Ankara yakınlarında trafik kazası geçirirken acı olayda ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin dereye uçması sonucu yaşanan kazada aracı kullanan Emin Balıkçı (55), Havva Civelek (58) ve 3 yaşındaki Betül Civelek hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Naime Civelek ile Hatice Civelek (32) ise hastaneye kaldırıldı.
 
Edinilen bilgilere göre, yürek burkan kaza saat 14.30 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Cadı avı operasyonları sonrası cezaevinde yatan Enes Civelek’i ziyaretten dönen ailesini taşıyan Emin Balıkçı yönetimindeki 81 EB 167 plakalı otomobil yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtakilere ilk müdahaleyi yaptı. Emin Balıkçı ile Havva Civelek olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Betül Civelek ile Naime Civelek hastanede vefat etti. Enes Civelek’in eşi Hatice Civelek durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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