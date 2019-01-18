Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevi ziyaretinde AKP'li Yayman koğuştaki kadın tutuklularla tartıştı /18 Ocak 2019 14:02

Cezaevi ziyaretinde AKP'li Yayman koğuştaki kadın tutuklularla tartıştı

TBMM İnsan Hakları Komisyonu olarak Sincan Cezaevini'ni ziyaret ettiklerini söyleyen milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu ziyarette tutuklu gazeteci Ayşenur Parıldak'la görüşmesinin engellendiğini açıkladı. Gergerlioğlu ayrıca koğuşta kadın tutuklularla tartışan AKP'li vekili anlattı

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HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM İnsan Hakları Komisyonu olarak Sincan Cezaevini’ni ziyaret ettiklerini, bu ziyarette tutuklu gazeteci Ayşenur Parıldak’la görüşmesinin engellendiğini söyledi.

Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “TBMM Cezaevi Komisyonu Başkanı tutuklu gazeteci Ayşenur Parıldak’ı ziyaret etmemi engelledi” derken, “Ak Partililer cezaevi insan hakları ziyaretinde bile siyasi tutukluları dinlemeye tahammül edemiyor” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Gergerlioğlu ziyaret ettikleri cezaevinde suların çoğunlukla kesik olduğunu, aktığında paslı aktığını, koğuşların ise kapasitenin iki katı olduğunu belirtti.

Sincan Cezaevi’ne yaptıkları ziyarette tutuklu siyasetçi İdris Baluken’in ihlallerden çok çözüme odaklandığını söyleyerek, “Türk, Kürt kardeşliğinin tesisi olmadıkça yaşadığım ihlalleri anlatmam bile” şeklinde konuştuğunu ifade ederek, “Helal olsun İdris vekilime! Bu ülke ona layık olmalı” dedi.

AKP'Lİ YAYMAN KOĞUŞTAKİ KADINLARLA TARTIŞTI

Gergerlioğlu ayrıca Sincan cezaevi ziyaretinde komisyon başkanı AKP'li Hüseyin Yayman'ın sol kadın koğuşunda tartışma çıkardığını ve koğuşu terk ettiğini açıkladı. ''Kadın tutuklu sorunlarını anlatırken ha bire sözlerini kesti, tutuklu da 'buraya bizi dinlemeye gelmemiş miydiniz' dedi.'' dedi.


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