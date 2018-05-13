Ceza korkusu Halkbank’ı batırdı Piyasa değeri 4 ayda 1,5 milyar dolar azaldı

Atilla’nın 6 suçtan 5’inden suçlu bulunması hisselerinin yüzde 49’u Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören Halkbank’ta satış baskısını artırdı.
HİSSE FİYATI 4 AYDA YÜZDE 32 DÜŞTÜ
Hisse fiyatı 4 Ocak’ta 11,11 TL olan Halkbank 11 Mayıs Cuma kapanış seansında 7,55 TL’ye düştü. Sene başında 13,8 milyar TL (3,68 milyar dolar) olan piyasa değeri ise 9,5 milyar TL’ye (2,2 milyar dolar) geriledi.
4 aylık kayıp 1,5 milyar doları buldu. Yüzde 32’lik değer kaybı ile Borsa’nın en fazla kaybettiren kâğıtları arasında gösterilen Halkbank’ta son bir ayda Citibank ve Deutsche Bank gibi yabancı kuruluşların 60 milyon lotluk büyük satış yaptı.
HALKBANK’TA 1 YILLIK KAYIP YÜZDE 46
8 Mayıs’ta Halkbank’ın hisse fiyatı 12 TL ve piyasa değeri 15 milyar TL idi. Buna göre Halkbank’ın piyasa değeri 8 Mayıs 2017’den 11 Mayıs’a kadar geçen 1 yıllık dönemde yüzde 46 düştü. Banka 1 Temmuz 2017’de 15,09 TL ile zirveyi görmüştü.
Halkbank’tan yatırımcının uzaklaşmasında Amerika’da devam eden Mehmet Hakan Atilla davası etkili oluyor.
New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, jüri tarafından suçlu bulunan Halk Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için en az 15 yıl hapis, yarım milyon dolar da para cezası verilmesini istemişti.
ERKEN SEÇİM KARARINDAN SONRA DÜŞÜŞ HIZLANDI
1 Temmuz 2017 tarihindeki zirve noktası esas alındığında 10 ayda yarı yarıya eriyen Halkbank’a erken seçim kararı yaramadı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘erken seçime gidelim’ çağrısın yaptığı 17 Nisan’da 9,04 TL olan hisse fiyatı o tarihten bugüne yüzde 17 (1,49 TL) düşüşle 7,55 TL’ye geriledi.
ABD MAHKEMESİ HALKBANK’A CEZA KESERSE ÖDEMEYİ HAZİNE Mİ YAPACAK?
Hazine’nin sene başında ilan edilen tutardan fazla borçlanmaya gitmesi Borsa kulislerinde, “ABD mahkemesinin Halkbank’a keseceği para cezasına hazırlık mı yapılıyor?” sorusunu gündeme getirmişti.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek iddialar hakkında şu açıklamayı yapmıştı: “Halkbank’a bir ceza gelirse bunu Halkbank öder. Halkbank için borçlanmayız biz. Şunu anlatmaya çalışıyorum, ‘Halkbank veya finans sisteminin başka bir bileşeni kararlardan dolayı sıkıntıya düşerse gereken desteği veririz’ dedim ama maksadım likidite desteği manasındaydı.”
ABD’DE TUTUKLU REZA ZARRAB AYNI DAVADA İTİRAFÇI OLDU
Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davada Türkiye’de 17/25 Aralık 2013 soruşturmasında iki ay tutuklu kalan Reza Zarrab, New York Güney Bölge Savcılığı ile işbirliği yapmıştı.
Atilla ve Zarrab hakkındaki nihai kararı Hâkim Richard Berman verecek.