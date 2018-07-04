Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Son 16 turunda rakiplerini geçerek çeyrek finale kalan takımlar, Uruguay, Fransa, Brezilya, Belçika, Rusya, Hırvatistan, İsveç ve İngiltere oldu.
Çeyrek final karşılaşmaları ise 6 Temmuz Cuma günü başlayacak. Çeyrek final turunun ilk maçında Nizhny Novgorod Stadı'nda saat 17.00'de Uruguay ile Fransa karşı karşıya gelecek.
Kupada çeyrek final programı ise şöyle:
6 Temmuz Cuma:
17.00 Uruguay-Fransa
21.00 Brezilya-Belçika
7 Temmuz Cumartesi:
17.00 İsveç-İngiltere
21.00 Rusya-Hırvatistan
Kupada yarı final maçları 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Üçüncülük karşılaşması 14 Temmuz, final maçı ise 15 Temmuz'da oynanacak.