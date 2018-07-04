Samanyolu Haber /Gündem / Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu /04 Temmuz 2018 00:15

Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasından sonra son 16 tur maçları da sona erdi.

SHABER3.COM





Son 16 turunda rakiplerini geçerek çeyrek finale kalan takımlar, Uruguay, Fransa, Brezilya, Belçika, Rusya, Hırvatistan, İsveç ve İngiltere oldu.

Çeyrek final karşılaşmaları ise 6 Temmuz Cuma günü başlayacak. Çeyrek final turunun ilk maçında Nizhny Novgorod Stadı'nda saat 17.00'de Uruguay ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Kupada çeyrek final programı ise şöyle:

6 Temmuz Cuma:

17.00 Uruguay-Fransa

21.00 Brezilya-Belçika

7 Temmuz Cumartesi:

17.00 İsveç-İngiltere

21.00 Rusya-Hırvatistan

Kupada yarı final maçları 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Üçüncülük karşılaşması 14 Temmuz, final maçı ise 15 Temmuz'da oynanacak.

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