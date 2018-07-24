Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın alacaklar dikkat

Altının gram fiyatı, dün dolar/TL'deki düşüşe karşın ons altın fiyatının bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinden bulduğu destekle günü yüzde 1,8 düşüşle 186,6 liradan tamamladı. Aşağı yönlü hareketine bugün de devam eden altının gram fiyatı, 185,8 lirayla son 2 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 186,4 lira seviyelerinde dengelendi.





Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 liradan, Cumhuriyet altın da 1.247 liradan satılıyor.





ONS ALTIN FİYATI GERİLEDİ





Altın fiyatları; doların güçlü seyir izlemesi, ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve yatırımcıların ABD ve İran arasındaki anlaşmazlığa tepkisinin ılımlı kalmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1.221.61 dolara geriledi.