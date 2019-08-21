Altı ayda yüzde 21 kazandırdı!

SAMANYOLUHABER- Çin, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi lokomotif ekonomilerde yavaşlama emarelerinin artması yatırımcıları hisse senedi, bono ve tahvil piyasalarından uzaklaştırıyor.





Yatırımcılar "güvenli liman" diye nitelenen altına yönelince fiyatlar tırmanışa geçti.







Altın fiyatları artmaya devam ederken, Türkiye’de altının gram fiyatı 275,7 liraya yükseldi. Altın son iki günde yüzde 1,5 arttı.





ÇEYREK ALTIN 452,6 TL





Türkiye saati ile 15:35 itibarıyla İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452,6 TL’den, Cumhuriyet altını 1.824,5 TL’den satılıyor.





Cumhuriyet altını (Ata) 1.824,5 TL, tam altın 1.773,3 TL, Reşat altın 1.773,9 TL, 18 ayar altının gram fiyatı ise 206,6 TL oldu.





İstanbul Kapalıçarşı'da altının gramı 275,5 TL'den satılıyor.





Altının uluslararası fiyatını gösteren 1 ons ise önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.497,7 dolardan alıcı buluyor.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile anlaşma yapmaya hazır olmadığına dair beyanları ticaret savaşının daha da büyüyeceği endişelerini artırdı.





22 Şubat'ta 374,5 TL'den satılan çeyrek altın o tarihten bu yana yatırımcısına yüzde 21 kazandırdı.

İTALYA’DA SİYASİ KRİZ BİTMİYOR





İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifa kararı piyasalardaki belirsizliğin tuzu biberi oldu..





Resesyon (ekonomik durgunluk) endişeleri ve siyasi riskkler altın fiyatlarında yükseleceğine işaret ediyor.





Yatırım dahisi Mark Mobius, “Ne fiyattan bulursanız bulun altın alın!” tavsiyesinde bulunmuştu.





Altının ons fiyatının 1.510 doların direncini aşması halinde 1.600 doların üzerine görebileceği, hatta yıl sonunda 1.900 dolar seviyesini test edebileceği belirtiliyor.





Çeyrek altın fiyatının 500 liraya yaklaşması evlilik hayali kuran çiftleri zor durumda bıraktı.



