Cevap vermem, çünkü seviyesine inmiş olurum

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen, ancak 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya memleketi Trabzon'da cevap verdi.





Dün Trabzon'da İmamoğlu'nu bekleyenler Soylu'yu görünce, "Her şey çok güzel olacak" sloganları atmış, bunun üzerine Soylu, "Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağında gelmedim." demişti.





İMAMOĞLU: AHLAKLI DEVLET ADAMI OLSUNLAR





"Her şey çok güzel olacak" demenin bir protesto olmadığını söyleyen İmamoğlu, Soylu'ya şöyle cevap verdi: "Bir devlet adamının kendine bir menzil oluşturup, laf üretmesi devlet adamlığına yakışmaz. Ahlaklı devlet adamı olsunlar."





İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben anamın kucağında geldim buraya lafı ederken arkasını düşünsün. Terbiyeli ve ahlaklı olsun. Bu millet terbiyeli ve ahlaklı insanları sever. Herkesi terbiye ve ahlâka davet ediyorum. Allah'a şükür ben terbiyeli ve ahlaklı olmaya çalışacağım. Bunu aşan sözlere cevap vermeyeceğim çünkü seviyesine inmiş olurum."