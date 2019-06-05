Samanyolu Haber /Gündem / Cevap vermem, çünkü seviyesine inmiş olurum /05 Haziran 2019 17:10

Cevap vermem, çünkü seviyesine inmiş olurum

23 Haziran'da yeniden yapılacak seçimde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son beyanlarına baba ocağı Trabzon'da cevap verdi.

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen, ancak 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya memleketi Trabzon'da cevap verdi. 

Dün Trabzon'da İmamoğlu'nu bekleyenler Soylu'yu görünce, "Her şey çok güzel olacak" sloganları atmış, bunun üzerine Soylu, "Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağında gelmedim." demişti.

İMAMOĞLU: AHLAKLI DEVLET ADAMI OLSUNLAR

"Her şey çok güzel olacak" demenin bir protesto olmadığını söyleyen İmamoğlu, Soylu'ya şöyle cevap verdi: "Bir devlet adamının kendine bir menzil oluşturup, laf üretmesi devlet adamlığına yakışmaz. Ahlaklı devlet adamı olsunlar."  

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben anamın kucağında geldim buraya lafı ederken arkasını düşünsün. Terbiyeli ve ahlaklı olsun. Bu millet terbiyeli ve ahlaklı insanları sever. Herkesi terbiye ve ahlâka davet ediyorum. Allah'a şükür ben terbiyeli ve ahlaklı olmaya çalışacağım. Bunu aşan sözlere cevap vermeyeceğim çünkü seviyesine inmiş olurum."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cevap vermem, çünkü seviyesine inmiş olurum Sonraki Haber >>

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

Bu nasıl bayram namazı

Bu nasıl bayram namazı

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto: "Akıllı ol Soylu"

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto:

İmamoğlu'nun tartıştığı genç AKP reklamlarında oynamış

İmamoğlu'nun tartıştığı genç AKP reklamlarında oynamış

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

"Generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyor"

Davutoğlu'ndan 'yeni parti' daveti: Yeni bir hâl

Davutoğlu'ndan 'yeni parti' daveti: Yeni bir hâl

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:22:01