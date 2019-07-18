Cep telefonuna ev, araba muamelesi: Borcu bitene kadar satmak yasaklandı

Ekonomik düzenlemelerin de içinde yer aldığı "torba yasa" Meclis'ten geçti. Yasada, GSM şirketlerince yetkilendirilmiş bayilerden taksitle alınan cep telefonlarına ilişkin düzenleme de yer aldı.





Yeni düzenlemeye göre, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlıyken finansman borcu bulunduğu bildirilen cihazlar, borcun devam ettiği süre boyunca sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılmak üzere kullanıma açılacak. İşletmeciler finansman borcu ödenen cihazları, eşleştirme yapılan numara kısıtının kaldırılmasını teminen MCKS'ye bildirecek. Yani bir başka deyişle yeni yasa ile borcu bulunan ve taksitleri ödenmeyen cepler iletişime kapatılacak. Abone, cihazı borç ya da taksit döneminde başka birine satamayacak.





Hükümet medyası bunu al-satçılara darbe şeklinde haberleştirirken durum serbest piyasa açısından garabet. Zira vatandaş borcunu bitirene kadar telefonunu yenileyemeyecek, satmak isterse önce borcunu kapatması gerekecek. Haberlerde bazı vatandaşların 12 ya da 24 ay taksitle aldığı cep telefonlarını bir başka bayiye ya da internet üzerinden 1000 TL'ye kadar indirimle satması örnek gösterilirken bu kanuna gerekçe yapıldı.